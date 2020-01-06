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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 6 Ocak 2020

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NATO bugün Irak-İran kriziyle ilgili toplanacak

ABD’nin geçen hafta İranlı general Kasım Süleymani’yi hava saldırısıyla Irak’ta öldürmesinin ardından NATO ülkelerinin temsilcileri bugün Ortadoğu’daki durumu görüşmek üzere Brüksel’de bir araya gelecekler.

Devletin, biber gazı sıkmak haricinde işlevleri de var aslında!

Gencecik bir kadın yaşamına son verdi. Herkes, nasıl davranabiliyorsa öyle karşıladı. Çok azınlıkta olduğunu tahmin ettiğim ve artık salt ‘hukuksal gerekçelerle’ insan sıfatıyla adlandırdığım, buna karşın insanlaşma aşamalarından geçmedikleri açık olan haysiyetsiz bir güruh, genç kadının sosyal medya hesabına yazdıklarından dolayı ‘söz söyleme,’ ‘hakaret etme’ hakkını kendilerinde gördü.

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