M. K. Perker 6 Ocak 2020

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NATO bugün Irak-İran kriziyle ilgili toplanacak
ABD’nin geçen hafta İranlı general Kasım Süleymani’yi hava saldırısıyla Irak’ta öldürmesinin ardından NATO ülkelerinin temsilcileri bugün Ortadoğu’daki durumu görüşmek üzere Brüksel’de bir araya gelecekler.
Türk Akımı üzerinden Yunanistan ve Kuzey Makedonya’ya doğalgaz sevkiyatı başladı
Moskova, Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatlarını azaltmaya çalışırken, Bulgaristan’ın kamu doğalgaz dağıtım şirketi Bulgartransgaz, Rusya’nın yeni Türk Akımı hattı üzerinden Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatına başladığını açıkladı.
MB: Gıda enflasyonu hem işlenmemiş hem de işlenmiş kalemlerinde yukarı seyir izledi
Merkez Bankası (MB) tüketici fiyatlarının beklentilerin üzerinde yüzde 0.74 arttığı, yıllık enflasyonun ise 1.28 puan yükselişle yılı resmi tahminlerin altında yüzde 11.84 seviyesinde tamamladığı aralık ayı enflasyon verilerinin ardından bugün Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı.
Devletin, biber gazı sıkmak haricinde işlevleri de var aslında!
Gencecik bir kadın yaşamına son verdi. Herkes, nasıl davranabiliyorsa öyle karşıladı. Çok azınlıkta olduğunu tahmin ettiğim ve artık salt ‘hukuksal gerekçelerle’ insan sıfatıyla adlandırdığım, buna karşın insanlaşma aşamalarından geçmedikleri açık olan haysiyetsiz bir güruh, genç kadının sosyal medya hesabına yazdıklarından dolayı ‘söz söyleme,’ ‘hakaret etme’ hakkını kendilerinde gördü.
Mahkeme yine onayladı: Bekçiler kimlik soramaz
İzmir’in ardından ‘bekçilerin kimlik sorma yetkisi olmadığı’ yönünde bir mahkeme kararı da Mardin’den geldi.