M.K. Perker 6 Nisan 2020

CHP’nin yaptırdığı ankete katılanların yüzde 54’ü sokağa çıkma yasağını desteklerken, yüzde 30’u desteklediğini ancak bazı çekinceleri olduğunu, yüzde 16’sı ise sokağa çıkma yasağına tamamen karşı olduğunu ifade etti.