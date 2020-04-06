M.K. Perker 6 Nisan 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | İstanbul, Bağcılar’da dört bina karantinaya alındı
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | ABD’de 1151 kişi daha öldü, toplam can kaybı 9 bin 654
Dünyadan corona haberleri…
CHP’nin anketi: Sokağa çıkma yasağı destekleniyor; ekonomi ‘corona’nın önünde
CHP’nin yaptırdığı ankete katılanların yüzde 54’ü sokağa çıkma yasağını desteklerken, yüzde 30’u desteklediğini ancak bazı çekinceleri olduğunu, yüzde 16’sı ise sokağa çıkma yasağına tamamen karşı olduğunu ifade etti.
Profesör: Dezenfeksiyon tünelleri sağlık sorunlarına yol açabilir
Covid-19 salgınına karşı üretilen yerli yapım dezenfektan tünellerinin, salgın kapsamında alınan tedbirlerin ihmal edilmesi ve sağlık problemlerine yol açabileceği iddia ediliyor.
Sendikalar: PTT çalışanlarının şartları iyileştirilsin
Corona virüsü nedeniyle evden çıkmama çağrıları yapılan dönemde PTT çalışanlarının iş yükü arttı. Sendikalar, PTT çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesini istiyor.