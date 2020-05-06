M.K. Perker 6 Mayıs 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Berberlerde randevu dönemi
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Britanya’da can kaybı 649 artışla 30 bin 76 oldu
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Dolar/TL 7.15’in üstünde: ‘Eksi’ rezerv baskı yaratıyor; gözler Albayrak’ın görüşmesinde
Dolar/TL corona virüsü döneminde baskı altında kalmayı sürdürerek Ağustos 2018’de görülen 7.24 seviyesindeki tarihi zirveye yaklaştı. Lirada son birkaç günde belirginleşen değer kaybı bugün de benzer para birimlerinden açık ara negatif ayrışmayla devam ediyor.
Otomobil pazarında 2003 yılından bu yana en zayıf nisan performansı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı nisan ayında Covid-19 salgını nedeniyle kesilen talebin etkisiyle geçen yıla göre yüzde 14.6 daralırken 2003 yılından bu yana en zayıf nisan ayı performansını gösterdi.