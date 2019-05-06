M.K. Perker 6 Mayıs 2019

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Kadir Mısıroğlu öldü
‘Fesli Kadir’ olarak bilinen tarih yazarı Kadir Mısıroğlu çoklu organ yetmezliği nedeniyle 86 yaşında öldü.
Oğul Erbakan muhalefete başladı: Devletin uçan kuşa borcu var, adalet karaborsada
Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan geçen ay kurduğu Yeniden Refah Partisi’nin başında iktidara yönelik eleştirilere başladı. Erbakan “Adalet mekanizması van çekişiyor… Cumhuriyet tarihinin en borçlu dönemini yaşıyoruz” dedi.
Yıldırım ‘Tekrar aday olur musunuz?’ sorusuna ‘Evet’ demedi
AKP’nin 31 Mart seçimlerinde İstanbul belediye başkan adayı olan Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimleri iptal etmesi durumunda yeniden aday olup olmayacağı yönündeki soruyu “Ortada karar yokken böyle bir değerlendirmeyi uygun bulmam” diye yanıtladı.
AKP’li YSK temsilcisine göre karar iki üç güne çıkar: ‘Yeniden seçim 14 Temmuz’da’
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimleriyle ilgili bugün beklenen kararı için, AKP’nin YSK Temsilcisi Recep Özel kararın iki üç gün sonrasına, MHP’nin YSK temsilcisi Kürşat Türker Özcan ise üç dört gün sonrasına tarih verdi.
YSK’yı beklerken: Dolar haftaya 6 liradan başladı
Dolar/TL, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerine ilişkin kararının piyasalar tarafından yakından izlendiği haftaya 6.00 liranın üzerini test ederek başladı.