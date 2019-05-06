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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 6 Mayıs 2019

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Kadir Mısıroğlu öldü

‘Fesli Kadir’ olarak bilinen tarih yazarı Kadir Mısıroğlu çoklu organ yetmezliği nedeniyle 86 yaşında öldü.

Yıldırım ‘Tekrar aday olur musunuz?’ sorusuna ‘Evet’ demedi

AKP’nin 31 Mart seçimlerinde İstanbul belediye başkan adayı olan Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimleri iptal etmesi durumunda yeniden aday olup olmayacağı yönündeki soruyu “Ortada karar yokken böyle bir değerlendirmeyi uygun bulmam” diye yanıtladı.

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