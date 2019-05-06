M.K. Perker 6 Mayıs 2019

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimleriyle ilgili bugün beklenen kararı için, AKP’nin YSK Temsilcisi Recep Özel kararın iki üç gün sonrasına, MHP’nin YSK temsilcisi Kürşat Türker Özcan ise üç dört gün sonrasına tarih verdi.