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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 6 Mart 2020

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Odatv’nin yayın yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, iki kişinin tutuklandığı MİT görevlisinin cenaze haberi soruşturması kapsamında savcılıkta ifade verdi. Savcı, Pehlivan’ı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk etti.

İmamoğlu’ndan Odatv çıkışı: Derdiniz ne sizin? Kimse sizi eleştiremeyecek mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Odatv soruşturmasıyla ilgili bir soru üzerine, ‘bir haber yaptı diye basın özgürlüğünü elinden alan aklın, Türkiye’nin itibarını yerle bir eden bir anlayış olduğunu’ savunarak, “Derdiniz ne sizin? Hiç kimse sizi eleştiremeyecek mi” diye çıkıştı.

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