M.K. Perker 6 Mart 2020

SON HABERLER
Odatv’nin yayın yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı
Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, iki kişinin tutuklandığı MİT görevlisinin cenaze haberi soruşturması kapsamında savcılıkta ifade verdi. Savcı, Pehlivan’ı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk etti.
İmamoğlu’ndan Odatv çıkışı: Derdiniz ne sizin? Kimse sizi eleştiremeyecek mi?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Odatv soruşturmasıyla ilgili bir soru üzerine, ‘bir haber yaptı diye basın özgürlüğünü elinden alan aklın, Türkiye’nin itibarını yerle bir eden bir anlayış olduğunu’ savunarak, “Derdiniz ne sizin? Hiç kimse sizi eleştiremeyecek mi” diye çıkıştı.
‘Corona’da son durum: Ölü sayısı 3 bin 300’ü aştı, Çin’de azalıyor, genelde artıyor
Corona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 300’ü bulurken vaka sayısı 98 bini geçti. Dünya Sağlık Örgütü başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Şimdi harekete geçme zamanı” diyerek ülkeleri virüsle tüm gücüyle mücadele etmeye çağırdı.
Erdoğan: Sınırlarımız ateşkesle daha güvenli; gözlem noktalarımız korunacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib konusunda Rusya’yla varılan ateşkes anlaşmasının ‘ülke sınırlarını terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getirdiğini’ söyledi.
AB: Türkiye’nin sığınmacıları siyasi amaç için kullanması kabul edilemez
Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları Türkiye’nin 2016 göç anlaşmasını dikkate almayarak sınırlarını Avrupa’ya geçmek isteyen sığınmacılara açmasının kabul edilemez olduğunu ve Ankara’nın ‘sığınmacılar üzerinden AB’ye baskı kuramayacağını’ bildirdi.