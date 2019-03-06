M.K. Perker 6 Mart 2019

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‘Optariko’ iddianamesi: Mesele sadece Soros değil arkadaş, hala anlamadın mı?
George Soros, Türkiye siyasetinde uzunca dönemdir nefret objesiydi. Ulusalcılar başta olmak üzere siyasetin hemen her kesimi Soros’un ‘turuncu devrim’ ihraç eden, emperyalizmin ajanı olduğu konusunda hemfikirdi. Öyle ki, bir dönem komplo teorilerinin de mutlaka eşlik ettiği nefret dalgası ‘Sorospu çocukları’ diye küfür bile icat etmişti.
Cumhurbaşkanlığı CHP’nin Başakşehir sorularını ‘kapsam dışı’ diye yanıtsız bıraktı
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) Başakşehir Futbol Klübü’ne sponsor olan firmaların kamu kurumlarından aldığı ihalelerle ilgili yönelttiği sorular ‘kapsam dışı’ denilerek yanıtlanmadı.
OECD: Türkiye ekonomisi tahminizin üzerinde yüzde 1.8 daralacak
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye için 2019 yılında öngördüğü küçülme oranını yüzde 0.4’ten yüzde 1.8’e revize etti.
Kadın istihdamı düşüyor: Her 10 kadından sadece üçü çalışıyor, kayıt dışı da yüksek
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) hazırladığı Kadın Emeği Raporu’nda kadınların çalışma hayatında yaşadığı eşitsiz koşullara yer verildi. Raporda kadınların erkeklere oranla daha az kazandığı vurgulandı.
Merkez Bankası faizleri değiştirmedi
Merkez Bankası (MB) faizleri değiştirmeyerek, yüzde 24 seviyesinde korudu.