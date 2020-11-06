M.K Perker 6 Kasım 2020

SON HABERLER
Üç ay içinde kriz bekleyenlerin oranı yüzde 75’e çıktı
Araştırma şirketi Konda’nın Moral Endeksi’ne göre önümüzdeki üç ay içinde ekonomik kriz bekleyenlerin oranı yüzde 75’e çıktı. Genel Müdür Bekir Ağırdır “2012 yılından beri oluşmuş en yüksek seviyelerden biri” dedi.
Corona virüsünün hücrelere girişini engelleyen burun spreyi geliştirildi
ABD’deki Columbia Üniversitesi’nde geliştirilen bir sprey corona virüsünün burunda ve akciğerde girişini engelliyor.
Ayda’nın yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandı; çocuk servisinde odaya alındı
İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından depremden 91 saat sonra çıkarılan üç yaşındaki Ayda Gezgin, yoğun bakımdaki tedavisinin tamamlanmasının ardından Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi’ne nakledildi.
Kritik eyaletlerde son durum: Biden’ın önde olduğu Georgia’da oylar yeniden sayılacak
ABD başkanlık yarışının sonucu için gözler dört eyalete çevrildi. İbre Joe Biden’dan yana ama Donald Trump yarıştan kopmuş değil.
Fitch: Liradaki değer kaybının yarattığı riskler artıyor, adımlar yetersiz
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’den sorumlu ülke notları müdürü Douglas Winslow, Türkiye’nin attığı adımların liradaki değer kaybını tersine çevirmek için yeterli olmadığını söyledi.