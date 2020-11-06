M.K Perker 6 Kasım 2020

Araştırma şirketi Konda’nın Moral Endeksi’ne göre önümüzdeki üç ay içinde ekonomik kriz bekleyenlerin oranı yüzde 75’e çıktı. Genel Müdür Bekir Ağırdır “2012 yılından beri oluşmuş en yüksek seviyelerden biri” dedi.