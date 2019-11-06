M. K. Perker 6 Kasım 2019

SON HABERLER
Deprem sonrası tahliye edilen Çapa Diş Hekimliği’ne halen yeni yer verilmedi
Silivri açıklarında 26 Eylül günü meydana gelen 5.8’lik deprem sonrası boşaltılan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne halen yeni yer tahsis edilmemesi nedeniyle yeni hasta kabulünün yapılamadığı bildirildi.
CHP’den ‘iç turizm takip sistemi’ne tepki: Toplu fişleme projesi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020’de devreye alınacak ‘iç turizm takip sistemi’yle, cep telefonu operatörlerine müşterilerinin yerini bildirme zorunluluğu getirildiğini öne sürerek, “Bu düzenleme tam bir fişlemedir. Yurttaşların özel hayat gizliliğini ihlaldir” dedi.
Irak’taki gösterilerde bir kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 254’e yükseldi
Irak’ta1 Ekim’de başlayan gösteriler sürerken, yerel medyada yer alan habere göre Bağdat’ta gösteriler sırasında bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece hayatını kaybeden göstericilerin sayısı 254’e yükseldi.
Altı yaşındaki öğrencisine kitapla vuran öğretmene dört yıl hapis
İstanbul’da altı yaşındaki öğrencisine kitapla vurup, yüzüne dört dikiş atılmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen Nadir D.’ye ‘kasten basit yaralama’ suçundan dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaftancıoğlu’ndan ‘İmamoğlu kitabı’ yazan Özkan’a: Örgüte saygısızlık edemeyecek
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan’ı isim vermeden eleştirdi.