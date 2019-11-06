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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 6 Kasım 2019

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CHP’den ‘iç turizm takip sistemi’ne tepki: Toplu fişleme projesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020’de devreye alınacak ‘iç turizm takip sistemi’yle, cep telefonu operatörlerine müşterilerinin yerini bildirme zorunluluğu getirildiğini öne sürerek, “Bu düzenleme tam bir fişlemedir. Yurttaşların özel hayat gizliliğini ihlaldir” dedi.

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