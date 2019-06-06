M. K. Perker 6 Haziran 2019

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Türkiye basın özgürlüğünde yine sınıfta kaldı
Amerika merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Özgürlük Evi (Freedom House), dünya genelinde basın özgürlüğünü değerlendiren yıllık raporunda son 13 yılda basın özgürlüğünün ciddi ölçüde gerilediğini kaydetti. Türkiye raporda bu yıl da basın özgürlüğünde sınıfta kalan ülkeler arasında yer aldı.
Afrika’daki çocuk ölümlerinin yarısı açlıktan: 60 milyon çocuk aç
Afrika Çocuk Politikaları Forumu (ACPF), Afrika’da her üç çocuktan birinde büyüme geriliği görüldüğünü, kıta genelindeki çocuk ölümlerinin yarısının açlığa bağlı olduğunu söyledi.
HES nedeniyle çeltik tarlası kurudu, yetkili ‘suyu hoyrat kullanıyorlar’ dedi
Türkiye’nin önemli pirinç üretim merkezlerinden biri olan Çorum’da Kızılırmak Havzasında bulunan ve binlerce ailenin geçimini sağladığı çeltik arazileri susuzluktan kurumaya başladı.
İmamoğlu: Yunanmış, Pontusmuş, Allah akıl versin
‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, görevde olduğu 18 günde ‘insanların gönlünü kazandığını’ belirterek, “Hatta 18 günde ben diyorum ki çıldırdılar. Ben var ya o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim” dedi.
İstanbul Ticaret Borsası başkanı: Soylu’yu protesto edenler de ‘Pontus’
İstanbul Ticaret Borsası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, Trabzon’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu protesto eden vatandaşlara ‘Pontus’ dedi.