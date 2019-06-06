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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 6 Haziran 2019

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Türkiye basın özgürlüğünde yine sınıfta kaldı

Amerika merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Özgürlük Evi (Freedom House), dünya genelinde basın özgürlüğünü değerlendiren yıllık raporunda son 13 yılda basın özgürlüğünün ciddi ölçüde gerilediğini kaydetti. Türkiye raporda bu yıl da basın özgürlüğünde sınıfta kalan ülkeler arasında yer aldı.

İmamoğlu: Yunanmış, Pontusmuş, Allah akıl versin

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, görevde olduğu 18 günde ‘insanların gönlünü kazandığını’ belirterek, “Hatta 18 günde ben diyorum ki çıldırdılar. Ben var ya o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...