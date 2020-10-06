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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 6 Ekim 2020

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Bakan yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamayı anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını, öğrencilerin haftanın iki gününde okullarında olacaklarını söyledi.

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