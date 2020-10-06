M.K. Perker 6 Ekim 2020

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Çocuk sahibi olmayı teşvik etmek amacıyla ‘pandemi bebek fonu’ dağıtacaklar
Salgın sürecinde çoğu çiftin maddi sıkıntı yaşaması, işinden olması nedeniyle bebek planını ertelemesi, Singapur’da devlet yönetimini harekete geçirdi. Bebek sahibi olmayı teşvik etmek için zaten destek verilen ülkede salgın dönemine özel daha yüksek tutarda fon sağlanacak.
Bakan yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamayı anlattı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını, öğrencilerin haftanın iki gününde okullarında olacaklarını söyledi.
Trump üç günde nasıl ayağa kalktı: ‘Bu ilaçlarla tedavi edilen tek hasta olabilir’
Covid-19’a yakalanırsanız Donald Trump gibi tedavi görmeyi beklemeyin. Elbette ABD başkanı olarak ekstra ilgi görmesi, en iyi şekilde bakılması kaçınılmaz. Ancak başkana uygulanan tedavilerden biri ‘halka açık’ bile değil.
Doktordan, ‘Gencim, bana bir şey olmaz’ diyenlere: 37 yaşındayım, çok ağır atlattım
Erzurum Şehir Hastanesi başhekim yardımcısı olarak görev yapan 37 yaşındaki Dr. Soner Özcan, Covid-19’a yakalandı. İyileşip işinin başına dönen Özcan, gençliğine güvenip için hastalığı hafif atlatacağını düşünenlere şöyle seslendi: “Ben 37 yaşındayım, çok ağır atlattım.”
Bolu valisi: Vakaları kontrol altına alamıyoruz; hızla yayılıyor
Bolu Valisi Ahmet Ümit, “İlimizdeki vakalar maalesef kontrol altına alınamıyor. İndiremiyoruz, yüksek hızla yayılmaya devam ediyor” dedi.