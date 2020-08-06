M.K. Perker 6 Ağustos 2020

SON HABERLER
‘Corona’nın kontrol altına alınamadığı bölgelere özel yasaklar geliyor
Günlük açıklanan vaka sayısının tekrar binin üstüne çıkmasıyla, ‘corona’nın kontrol altına alınamadığı bölgelere özel yasaklar uygulanması gündemde.
‘İnce’ kulisi: Yeni partide merkez üs belirlendi; ilk hedef CHP’li ‘küskünler’
CHP’den ayrılarak parti kuracağı öne sürülen Muharrem İnce’nin Ankara’nın Çankaya ilçesinde ofis açacağı belirtildi. İnce’nin son kurultayda beklentilerine ulaşamayan CHP’li ‘küskünleri’ hedeflediği öğrenildi.
Halk sağlığı profesörü: Eylülde tam kapatmaya zorunlu kalacağız
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, Türkiye’nin salgınla mücadelede başarısız olduğunu ve verilerin gizlendiğini savundu, “Olasıdır ki eylül sonlarına doğru kaçındığımız, ötelediğimiz 14 günlük tam kapatmaya zorunlu kalacağız” dedi.
İş Bankası, BDDK ‘tavsiyesi’ nedeniyle iki yıldır TTK ve TDK’ya kaynak aktaramıyor
İş Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) görüşü doğrultusunda son iki yıldır kar dağıtımı yapamadığından Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Türk Dil Kurumu’na (TDK) gelirleri aktarılmıyor.
Ukraynalı modelin ifadesi: Güvenlik bize saldırdı, arkadaşıma ‘Pis Arap’ dedi
Ukraynalı model Daria Kyryliuk ve erkek arkadaşı Baran Güneş savcılıkta verdikleri ifadede, mekanın güvenliklerinin kendilerine saldırdığını, arkadaşları Mansoor’a “Pis Arap” diye laf atıldığını iddia etti.