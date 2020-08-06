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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 6 Ağustos 2020

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Halk sağlığı profesörü: Eylülde tam kapatmaya zorunlu kalacağız

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, Türkiye’nin salgınla mücadelede başarısız olduğunu ve verilerin gizlendiğini savundu, “Olasıdır ki eylül sonlarına doğru kaçındığımız, ötelediğimiz 14 günlük tam kapatmaya zorunlu kalacağız” dedi.

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