M. K. Perker 5 Temmuz 2019

SON HABERLER
Araştırma: Dünyada, ağaç dikmeye elverişli, ABD büyüklüğünde alan var
İsviçre’deki ETH-Zurich Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada dünyada ağaç dikilmeye elverişli, ABD’nin yüzölçümü büyüklüğünde (9.834 milyon kilometrekare) alan olduğunu ortaya koydu.
İstanbul’da caz zamanı: Festivali kaçırmamanız için beş neden…
29 Haziran’da başlayan 26’ncı İstanbul Caz Festivali Boğaz’da, parklarda, müzede ve başka mekanlarda çok sayıda konser seçeneği sunuyor.
Çiftlik Bank kurucusu Aydın’ın yat gezisinde yeni görüntüleri ortaya çıktı
Çiftlik Bank dolandırıcılığının bir numaralı ismi firari sanık Mehmet Aydın’ın yurt dışından yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Avrupa’yla İran arasında ‘takas ekonomisi’ başlıyor
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, İran ile ticaret için kurulan özel ticaret mekanizması Instex’in önümüzdeki günlerde ilk işlemi tamamlamasını umduğunu belirtti.
BİSAM: Dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı 6 bin 818 lira
Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) verilerine göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı haziranda 1971 lira oldu. Dört kişilik bir ailenin geçimi için gerekli tutar ise (yoksulluk sınırı) 6 bin 818 lira olarak belirlendi.