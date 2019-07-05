M. K. Perker 5 Temmuz 2019

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) verilerine göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı haziranda 1971 lira oldu. Dört kişilik bir ailenin geçimi için gerekli tutar ise (yoksulluk sınırı) 6 bin 818 lira olarak belirlendi.