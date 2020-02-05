M. K. Perker 5 Şubat 2020

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Kılıçdaroğlu: Bu aşamada Şam ile görüşmeye hayır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye hükümetine bağlı güçlerin Türk birliklerine saldırısının ‘affedilecek bir olay olmadığını’ belirterek, iki ülke yetkililerinin Rusya’daki görüşmelerini hatırlatarak, Ankara’nın Şam yönetimiyle görüşmesinin bu aşamada doğru olmayacağını savundu.
Ankara’da iki gün fırtına var: Saatte 100 kilometreye çıkacak
Ankara’da valilik, kentte yarın akşama kadar sürecek fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.
TOBB’un araştırma merkezi: İşsizlik yüzde 13.6’ya yükselecek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM), işsizliğin 0.2 puan artacağını tahmin etti.
Çinli sağlık teknisyeni: Gerçek ölü sayısı açıklanandan çok daha yüksek
Çin’in Wuhan kentindeki bir hastane çalışanı, yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısının resmi açıklamalarda belirtilenden çok daha fazla olduğunu söyledi.
Yan yatan eve direkli destek!
Antalya’da 1960’larda yapılan tek katlı evler, yan yattıkları için demir çubuklarla destekleniyor. Bazı evlerde gidecek yeri olmayanlar can korkusuyla yaşamak zorunda kalıyor.