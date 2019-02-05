M.K. Perker 5 Şubat 2019

SON HABERLER
Rapor: Dünya nüfusu bu yıl internette ‘1.2 milyar yıl’ geçirecek
Yeni bir rapora göre dünya nüfusu 2019’da 1.2 milyar yıllık süreden fazlasını internette geçirecek.
Hayaller yatay, gerçekler dikey: İstanbul, gökdelen sayısında Avrupa ikincisi
Yerel seçimler öncesinde AKP’nin üzerinde durduğu ‘vizyon’lardan biri yatay şehirleşme. Fakat AKP’nin geçmişi bu konuda pek parlak değil.
Maduro kuşatıldı: Komşularından Venezüela ordusuna ‘Guido’ya biat’ çağrısı
Büyük çoğunu Venezüela’nın komşularının oluşturduğu Lima Grubu, Venezuela ordusunu kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu tanımaya çağırdı.
Manisa milletvekili Akkal, İYİ Parti’den AKP’ye transfer oldu
24 Haziran’da İYİ Parti’den Meclis’e giren Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AKP’ye katıldı.
Yargıtay yolu açık: Liseli Helin’in katilinin istinaf talebi reddedildi
İstanbul’da 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken’i öldüren 21 yaşındaki Mustafa Yetgin’in istinaf talebi reddedildi.