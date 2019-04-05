M.K. Perker 5 Nisan 2019

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532 sayfa: Gazeteci Ali Boratav’dan ‘ansiklopedik’ mavi yolculuk rehberi
Gazeteci Ali Boratav, ‘Mavi Yolculuk Rehberi’nde 1300 fotoğraf ve 260 harita ile mavi kıyılardaki 450 küçük koy ve mola noktasını okurla paylaşıyor. 60 yıllık Mavi Yolculuk geleneğini ve bugünün mavi yolculuğunu anlatıyor.
İmamoğlu: Geçersiz oyların yüzde 38’i bitti, 18 bin 223 oy fark var
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından güncel oy farkını açıkladı: 18 bin 871
Jeff Bezos rekor anlaşmayla boşandı: Eski eşine 35 milyar dolar verecek
Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos ve eşi MacKenzie’nin boşanma süreci 35 milyar dolarlık (yaklaşık 196.6 milyar lira) bir anlaşmayla sona erdi.
Başkanlık koltuğunda ilk komünist: Maçoğlu mazbatasını aldı
Türkiye Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, mazbatasını gecikmeli olarak aldı.
Mavi Balina’ya bir kurban daha: Üç çocuk da helikopterli operasyonla kurtarıldı
Van’da 14 yaşındaki Sevda E., internet oyunu ‘Mavi Balina’dan etkilenerek intihar ederken peşinden intihara hazırlanan üç kız çocuğu da polisin helikopterli müdahalesiyle kurtarıldı.