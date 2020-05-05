M.K. Perker 5 Mayıs 2020

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‘Corona’ önlemleri | 11 Mayıs’ta ana otomotiv fabrikaları üretime başlayacak
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | ABD’de can kaybı 70 bine dayandı
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
‘Düşman’ı tanıyalım: Nezleden SARS’a birçok hastalığın sebebi ‘corona’ ailesi
Çoğumuz hayatında en az bir kere bir corona virüsü kapacak. Bu gerçek özellikle dört aydır insan hayatını neredeyse durma noktasına getiren Covid-19’a sebep olan yeni tipi nedeniyle corona virüsünden haberdar olanlar için endişe verici olabilir. Ancak corona virüsünün çeşitli tipleri bir süredir aramızda, bildiğimiz nezleden SARS gibi çok daha ölümcül olabilen hastalıklara sebebiyet veriyor.
Farmakoloji uzmanı profesör: Düşük dozlardaki sıtma ilacı ‘corona’da etkili
Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ) farmakoloji uzmanı Prof. Dr. Coşkun Usta, düşük dozlarda kullanıldığında sıtma ilacının corona virüsüne karşı etkili olduğunu, virüsün mutasyona uğramasının ise ilaç ve aşı çalışmalarını geciktirdiğini söyledi.