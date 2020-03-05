M. K. Perker 5 Mart 2020

SON HABERLER
UNESCO: ‘Corona’ 290 milyon öğrencinin eğitimini aksattı
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) corona virüsünün 290 milyon öğrencinin eğitimini etkilediğini açıkladı.
Nadira Kadirova’nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı
AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde bakıcı olarak çalışan Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
Anket: İki kişiden biri İdlib’de asker bulundurmayı gerekli görmüyor
Metropoll Araştırma’nın şubat ayı anketine katılanların yüzde 48.8’i Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin İdlib kentinde asker bulundurmasını gerekli görmüyor.
UNDP endeksi: 10 kişiden dokuzu kadına karşı önyargılı
Kısa adı ‘UNDP’ olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu’nun, Türkiye’nin de aralarında olduğu 75 ülkenin verilerini inceleyerek hazırladığı ‘cinsiyete dayalı toplumsal norm endeksi’, yüz kişiden 90’ının kadınlara kaşı önyargılı olduklarını ortaya koydu.
Meriç’e Yunanistan’ın ‘geri itmelerini engellemek’ için 1000 özel harekatçı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırı geçmeye çalışan sığınmacıları Türkiye tarafına geri iten Yunanistan’ın sığınma hakkı ihlali işlediğini söyleyerek bin özel harekat polisini geri itmeleri engellemek amacıyla Meriç sınırına getireceklerini duyurdu.