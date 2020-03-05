Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 5 Mart 2020

SON HABERLER

UNDP endeksi: 10 kişiden dokuzu kadına karşı önyargılı

Kısa adı ‘UNDP’ olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu’nun, Türkiye’nin de aralarında olduğu 75 ülkenin verilerini inceleyerek hazırladığı ‘cinsiyete dayalı toplumsal norm endeksi’, yüz kişiden 90’ının kadınlara kaşı önyargılı olduklarını ortaya koydu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...