M. K. Perker 5 Mart 2020

Kısa adı ‘UNDP’ olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu’nun, Türkiye’nin de aralarında olduğu 75 ülkenin verilerini inceleyerek hazırladığı ‘cinsiyete dayalı toplumsal norm endeksi’, yüz kişiden 90’ının kadınlara kaşı önyargılı olduklarını ortaya koydu.