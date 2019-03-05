M.K. Perker 5 Mart 2019

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye’nin, ABD’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) programından çıkarılmasının iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle çeliştiğini ve ABD’li küçük ve orta ölçekli firmalar ve üreticileri de olumsuz etkileyeceğini söyledi.