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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 5 Mart 2019

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ABD’nin ‘gümrük’ kararı: Bakana göre kaybeden onlar olur

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye’nin, ABD’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) programından çıkarılmasının iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle çeliştiğini ve ABD’li küçük ve orta ölçekli firmalar ve üreticileri de olumsuz etkileyeceğini söyledi.

İzmir’deki termik santral: Daha kaç tane mahkeme kararı gerekecek?

Aralarında İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Ege Çevre ve Kültür Plafformu gibi kurumların da yer aldığı 20 kuruluş ve vatandaşlardan mahkeme kararlarına rağmen çalışmaya devam eden İzdemir Enerji II termik santraline ilişkin ortak basın açıklaması yapıldı.

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