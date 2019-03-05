M.K. Perker 5 Mart 2019

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AKP’li yöneticiye akraba dayağı: Başkan adayı ‘Kendi isteğiyle darp edildi’ dedi!
Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinin AKP’li belediye başkan adayı Abdullah Aksak’ın yeğenleri, partinin ilçe gençlik kolları başkanı Abdulhadi Dakak’ı darp etti. Dakak, Arap olduğu için darp edildiğini söylerken, Aksak ”Kendi isteğiyle darp edildi” dedi.
Avusturya ‘bozkurt’ yasağında kararlı: Başbakandan ‘Yılmayacağım’ mesajı
‘Bozkurt’ işareti dahil birçok politik sembolün 1 Mart’tan itibaren yasaklandığı Avusturya’da, Başbakan Sebastian Kurz kendisine yönelik sosyal medya üzerinde başlatılan protesto kampanyasına ‘Yılmayacağım’ mesajıyla yanıt verdi.
ABD’nin ‘gümrük’ kararı: Bakana göre kaybeden onlar olur
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye’nin, ABD’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) programından çıkarılmasının iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle çeliştiğini ve ABD’li küçük ve orta ölçekli firmalar ve üreticileri de olumsuz etkileyeceğini söyledi.
Müzisyen Ferhat Tunç Almanya’ya yerleşti: Ceza almam söz konusu
Müzisyen Ferhat Tunç, Almanya’da yaşama kararı aldığını açıkladı.
İzmir’deki termik santral: Daha kaç tane mahkeme kararı gerekecek?
Aralarında İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Ege Çevre ve Kültür Plafformu gibi kurumların da yer aldığı 20 kuruluş ve vatandaşlardan mahkeme kararlarına rağmen çalışmaya devam eden İzdemir Enerji II termik santraline ilişkin ortak basın açıklaması yapıldı.