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Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 5 Kasım 2020

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Profesör: Binalara projesiz eklenen her şey ölüme neden olabilir

İzmir’deki deprem, binaların sağlamlığı ve dış yüzeylerine projesiz eklenen klima, uydu gibi malzemeleri bir kez daha gündeme getirdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celal Kozanoğlu, projesiz eklenen her şeyin ölüme neden olabileceğini vurguladı.

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