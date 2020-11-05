M.K Perker 5 Kasım 2020

SON HABERLER
Son durum: Biden kazanmaya yaklaştı, Trump mahkemeye başvurdu
Demokrat Parti adayı Joe Biden, rakibi ABD Başkanı Donald Trump’ı ‘salıncak’ eyaletlerden Wisconsin’de 21 bin, Michigan’da 37 bin oy farkla geçerek avantaj yakaladı.
Jeofizik mühendisi: Kuşadası Körfezi’nde gerilim arttı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, depremden sonra Kuşadası Körfezi’nde gerilimin arttığını söyledi.
Profesör: Binalara projesiz eklenen her şey ölüme neden olabilir
İzmir’deki deprem, binaların sağlamlığı ve dış yüzeylerine projesiz eklenen klima, uydu gibi malzemeleri bir kez daha gündeme getirdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celal Kozanoğlu, projesiz eklenen her şeyin ölüme neden olabileceğini vurguladı.
İnfografik | ‘FETÖ’ yargılamaları: Darbe girişimi sonrası 289 dava, 4 bin sanığa ceza
Darbe girişiminin ardından açılan 289 davada şimdiye dek 4 bin 154 sanık hapis cezasına çarptırıldı.
Erdoğan’dan, ‘İzmir’e turistik gezi yaptı’ dediği CHP liderine: Sus da adam sansınlar
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem sonrasındaki açıklamalarını gerekçe göstererek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi: “Sus da adam sansınlar.”