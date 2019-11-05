M. K. Perker 5 Kasım 2019

SON HABERLER
Akşener’den Erdoğan’a: Milletle inatlaşmak işe yarasa iktidara gelemezdin
İYİ Parti lideri, “Sayın Erdoğan, milletle inatlaşma. Milletle inatlaşmak işe yarasaydı bir şiir yüzünden seni hapse atanların iktidarı devam eder sen iktidara gelemezdin” dedi.
Bakanlık, Atatürk Orman Çiftliği’ne ‘spor vadisi’ yapmak için ihale açmış
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Ankara’daki Atatürk Orman Çiftliği’ne (AOÇ) ‘spor vadisi’ yapmak için ağustos ayında ihale açtığı ortaya çıktı. İhaleyi alan firma zemin etütlerini yapıp proje dosyasını hazırlayacak.
Filtresi olmayan 15 termik santralin kapatılması için bakanlığa başvuru yapıldı
Zonguldak, Çanakkale ve Afşin-Elbistanlılar, baca filtresi olmadan çalışan 15 kömürlü termik santralin kapatılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na başvurdu.
Erdoğan: Acaba Gazi parlamenter demokrasiyle mi idare etmişti ülkeyi?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirenlere, “Acaba Gazi parlamenter demokrasiyle mi idare etmişti ülkeyi” sorusunu yöneltti.
‘Terör suçları’nı ihbar edenlere 10 milyon liraya kadar ödül
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suç ve suçluların ortaya çıkarılmasına yardım edenlere 10 milyon liraya kadar ödül verilecek.