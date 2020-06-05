M.K. Perker 5 Haziran 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Diyarbakır’da bir mahalle karantinaya alındı
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Dünya genelinde vaka sayısı 6 milyon 700 bini aştı
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Milletvekillerinin tutuklanmasını protesto eden HDP’li vekillere polis engeli
HDP, bugün Ankara’da düzenlediği yürüyüşle üç milletvekilinin tutuklanmasını protesto etti. Güvenpark’a yürümek isteyen vekillere polis izin vermedi.
AKP’nin yeni kolluk gücü: 9 Soruda bekçi yasası teklifi
Bağımsız Milletvekili Cihangir İslam, bekçilerin yetkilerini genişleten kanun teklifini 9 soruda değerlendirdi.