M. K. Perker 5 Haziran 2019

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin görevlerine devam etmesi kararı için “YSK aldığı kararla İstanbul seçimlerini haksız yere iptal ettiğini aslında itiraf ediyor. Bir itiraf kararı bu. Ekrem Bey’in rakibi de artık Binali Bey değil, Ekrem Bey’in rakibi YSK” dedi.