M. K. Perker 5 Haziran 2019

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Kılıçdaroğlu’ndan seçim kurulu kararına: İmamoğlu’nun rakibi artık YSK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin görevlerine devam etmesi kararı için “YSK aldığı kararla İstanbul seçimlerini haksız yere iptal ettiğini aslında itiraf ediyor. Bir itiraf kararı bu. Ekrem Bey’in rakibi de artık Binali Bey değil, Ekrem Bey’in rakibi YSK” dedi.
Ataması yapılmayan 21 yaşındaki öğretmen intihar etti
Kastamonu’da ataması yapılmayan 21 yaşındaki matematik öğretmeni Kevser Abdülkadiroğlu, kendini asarak yaşamına son verdi.
Çekya’da başbakan Babis protesto ediliyor: Binlerce kişi sokakta
Çekya Başbakanı Andrej Babis, Avrupa Birliği (AB) yardımlarını kullanırken yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.
Tutuklu yakınları bayram için İmralı’ya gidiyor
PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, diğer tutuklular Hamili Yıldırım’ın kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar’ın kardeşi Emin Konar ve Veysel Aktaş’ın ablası Sabiha Aslan, bayram görüşü için İmralı’ya hareket etti.
Gökçek, Çam Grubu’na beş günde bir ihale vermiş, 1.5 liralık çamı 21 liraya almış
AKP’li Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek’in Çam Grubu’na her beş günde bir ihale verdiği, şirketin 1.5 liralık kara çamları 21 liradan aldığı iddia edildi.