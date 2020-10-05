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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 5 Ekim 2020

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Torba teklif: Gıdada uzman olmadan yanıltıcı bilgi verene ceza

Gıda ve tarım alanlarında değişiklikler içeren torba teklif Meclis gündeminde. Çarşamba günü görüşülmeye başlayacak teklifte gıdalarla ilgili bilimsel dayanağı olmadan ‘yanıltıcı yayın’ yapan veya ‘korku ve güvensizlik’ oluşturanlara ceza verilecek.

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