M.K. Perker 5 Ekim 2020

SON HABERLER
Belediyeler arasında ‘işgaliye’ anlaşmazlığı: İstiklal’de bazı tezgahların izinleri iptal
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki bazı simit, kestane ve mısır tezgahlarının işgaliye izinlerini iptal etti.
Aliyev: Ermenistan çekilme takvimi açıklayana kadar çatışmalar sürecek
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki Azerbaycan topraklarından çekilme takvimi oluşturmasını talep etti ve çatışmaların takvim açıklanana kadar süreceğini söyledi.
Torba teklif: Gıdada uzman olmadan yanıltıcı bilgi verene ceza
Gıda ve tarım alanlarında değişiklikler içeren torba teklif Meclis gündeminde. Çarşamba günü görüşülmeye başlayacak teklifte gıdalarla ilgili bilimsel dayanağı olmadan ‘yanıltıcı yayın’ yapan veya ‘korku ve güvensizlik’ oluşturanlara ceza verilecek.
Madencilik de Varlık Fonu’na bağlanıyor: Hedef yılda 100 ton altın üretimi
Türkiye Varlık Fonu, 20’ye yakın madenin çıkarılması ve işlenmesinde rol üstlenmeye hazırlanıyor. Fon ortaklığında kurulacak Maden Holding ile tüm madencilik faaliyetleri tek çatı altında toplanacak.
Gucci’den erkek elbisesi: ‘Maskülen’ kimliği biçimlendiren toksik kalıpları kırıyor
İtalyan lüks markası Gucci ‘maskülen cinsiyet kimliğini biçimlendiren toksik stereotipleri kırmak için’ erkek elbisesi satışa çıkardı.