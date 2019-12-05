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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 5 Aralık 2019

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‘Ödül gibi’: Çocuğa üç yıl cinsel istismarla suçlanan adama sarkıntılıktan ceza

Adana’da apartman görevlisinin çocuğu A.Y.’ye (18), 13 yaşından beri cinsel istismarda bulunan yönetici C.S. (62), yargılandığı davada ‘sarkıntılık’ suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden ailenin avukatı Fatoş Hacıvelioğlu, “Bir kız çocuğunu zincirleme bir şekilde istismar eden sanığa ödül gibi bir ceza verildi” dedi.

Osmanlıspor’un 2 milyon liralık faturasını belediye ödemiş

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek’in bir dönem başkanlık yaptığı Osmanlıspor’a 25 yıllığına bedelsiz devredilen ve adı ‘Osmanlı Stadyumu’ olarak değiştirilen Yenikent Stadyumu için belediye bütçesinden bir yılda 2 milyon lira harcandığı ortaya çıktı.

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