M. K. Perker 5 Aralık 2019

SON HABERLER
‘Ödül gibi’: Çocuğa üç yıl cinsel istismarla suçlanan adama sarkıntılıktan ceza
Adana’da apartman görevlisinin çocuğu A.Y.’ye (18), 13 yaşından beri cinsel istismarda bulunan yönetici C.S. (62), yargılandığı davada ‘sarkıntılık’ suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden ailenin avukatı Fatoş Hacıvelioğlu, “Bir kız çocuğunu zincirleme bir şekilde istismar eden sanığa ödül gibi bir ceza verildi” dedi.
Osmanlıspor’un 2 milyon liralık faturasını belediye ödemiş
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek’in bir dönem başkanlık yaptığı Osmanlıspor’a 25 yıllığına bedelsiz devredilen ve adı ‘Osmanlı Stadyumu’ olarak değiştirilen Yenikent Stadyumu için belediye bütçesinden bir yılda 2 milyon lira harcandığı ortaya çıktı.
Ceren Özdemir ile ilgili sosyal medyadaki olumsuz paylaşımlara soruşturma
Ordu başsavcılığı, sosyal medyadan Ceren Özdemir’in kıyafetleri ve yaşamını hedef alarak paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlattı. Ordu büyükşehir belediyesi de soruşturma kapsamında taraf olacağını açıkladı.
Ayda bir alınacak doğum kontrol hapı geliştirildi; insanlarda denenecek
ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde görevli bilim insanları, ayda bir kez kullanılacak doğum kontrol hapı geliştirdi.
Ceren’in katili: Kendime yeni avlar aradım; pişman değilim
Ordu’da, 20 yaşındaki Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç polis sorgusunda cinayeti soğukkanlılıkla anlatarak, “Yaptıklarımdan pişman değilim” dedi.