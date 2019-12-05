M. K. Perker 5 Aralık 2019

Adana’da apartman görevlisinin çocuğu A.Y.’ye (18), 13 yaşından beri cinsel istismarda bulunan yönetici C.S. (62), yargılandığı davada ‘sarkıntılık’ suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden ailenin avukatı Fatoş Hacıvelioğlu, “Bir kız çocuğunu zincirleme bir şekilde istismar eden sanığa ödül gibi bir ceza verildi” dedi.