M.K. Perker 5 Ağustos 2020

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Beyrut’ta patlama: Can kaybı 100’e, yaralı sayısı 4 bine yükseldi
Lübnan’daki Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 100’e, yaralananların sayısı 4 bine yükseldi.
HDP’li Işık’a üç suçtan fezleke
Eşini dövmekle suçlanan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’ın dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla fezleke hazırlandı.
Araştırma: 100 kişiden 93’ü kalabalık ortamda bulunmaktan endişeleniyor
Yeni araştırmaya göre her 100 kişiden 93’ü, kalabalık ortamlarda bulunmaktan endişe ediyor.
115 ürüne daha ek gümrük vergisi
Cumhurbaşkanlığı kararıyla 115 işlenmiş tarım ürününe yüzde 20’lere varan ek gümrük vergisi getirildi.
Bilim Kurulu üyesi: R değeri 1’in üstüne çıktı; okullarla ilgili yeni kararlar alınabilir
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, “Vaka sayıları, tatil beldelerinden gelen insanların bulaştırmasıyla artarsa eğer okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir” dedi.