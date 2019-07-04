M. K. Perker 4 Temmuz 2019

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Başkanı Nihat Özdemir, yurt içi çimento satış fiyatının ton başına ortalama 35 euro ile yurt dışına kıyasla çok geride olduğunu belirterek, düşük fiyatın sektörün büyümesine ve finansmanların geri ödemesine olumsuz etkisinin olduğunu söyledi.