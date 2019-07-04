Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 4 Temmuz 2019

SON HABERLER

Çimentoda üretim yüzde 33, iç satış yüzde 41 azaldı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Başkanı Nihat Özdemir, yurt içi çimento satış fiyatının ton başına ortalama 35 euro ile yurt dışına kıyasla çok geride olduğunu belirterek, düşük fiyatın sektörün büyümesine ve finansmanların geri ödemesine olumsuz etkisinin olduğunu söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...