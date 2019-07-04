M. K. Perker 4 Temmuz 2019

SON HABERLER
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür sanat etkinliklerini topladık.
İmamoğlu ‘genç, öğrenci ve Kürtler’le fark atmış
31 Mart ile 23 Haziran seçimleri arasında ‘genç, öğrenci ve Kürtler arasında’ Ekrem İmamoğlu’nun oyu artarken Binalı Yıldırım’ın oyları gerilemiş.
11 çocuk, bir gözetmen yanarak öldü: Ceza sekiz ila 12 yıl hapis
Adana’nın Aladağ ilçesinde 11 çocuk ve bir gözetmenin yanarak can verdiği Süleymancılar tarikatına ait yurttaki yangına ilişkin davada 18 sanık, sekiz ile 12 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.
YÖK’ten yeni rektörlere uyarı: Dekanlara ayrılmaları için mobbing yapmayın
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ‘yeni atanan rektörlerin, mevcut dekanlara görevlerini bırakması için baskı yaptığı’ yönündeki şikayetler üzerine üniversitelere uyarı yazısı gönderdi.
Çimentoda üretim yüzde 33, iç satış yüzde 41 azaldı
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Başkanı Nihat Özdemir, yurt içi çimento satış fiyatının ton başına ortalama 35 euro ile yurt dışına kıyasla çok geride olduğunu belirterek, düşük fiyatın sektörün büyümesine ve finansmanların geri ödemesine olumsuz etkisinin olduğunu söyledi.