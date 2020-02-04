M. K. Perker 4 Şubat 2020

SON HABERLER
Başkentgaz’ın sahibi, ‘özel düzenleme’yi haber yapan gazeteciyi arayıp küfretmiş
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Kızılay üstünden Ensar Vakfı’na bağışta bulunduğu için ‘vergi kaçırma’ tartışmalarına neden olan Başkentgaz’a özel düzenleme yapıldığına ilişkin yazısının ardından, Başkentgaz’ın sahibi Mehmet Torun’un kendisini arayarak küfrettiğini söyledi.
Çin dışında ‘corona’ nedeniyle ikinci ölüm
Hong Kong’da yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) nedeniyle ilk ölüm vakası görülürken, dünya genelinde virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 427’ye ulaştı.
Soylu: Siyaset yapmıyorum ama 2002’den önce yapılan okullar sorunlu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depremi sonrası vatandaşların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay’a 132 milyon lira bağış yaptığını belirtti. Soylu kentte 2002’den önce yapılan okulların sorunlu olduğunu söyledi.
Dokuz ayın en yüksek seviyelerindeki dolarda İdlib takip ediliyor
Dolar/TL 6 seviyesinin hemen altında dokuz ayın en yüksek gün içi seviyelerinde dar bantta bir seyir izliyor. Piyasalarda İdlib başta olmak üzere jeopolitik endişeler, veri gündemi, Hazine ihalesi ve küresel piyasalar takip ediliyor.
Schengen vizesi fiyatları 20 avro arttı; önceden başvuru süreleri değişti
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere girişte kullanılan Schengen vizesi fiyatı 60 avrodan (397 lira) 80 avroya (530 lira) artırılırken vize için önceden başvuru şartı da üç aydan altı aya çıkarıldı.