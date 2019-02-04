M.K. Perker 4 Şubat 2019

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Suriye’den çekilme takvimi sorulunca Trump: An meselesi
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki ABD askerlerinin çekilme zamanının sorulması üzerine “An meselesi” dedi.
Sakarya’da maç kavgası: Holigan kadın, iki kadın taraftarı bıçakladı
Sakaryaspor ile Hacettepe arasında oynana 2. Lig maçı sonrasında bir kadın taraftar iki kadını bıçakladı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanan Sakaryaspor-Hacettepe karşılaşmasını ‘kuzey tribünü‘nde izleyen M.C. ve B.Y. isimli iki kadın adı öğrenilemeyen kadın taraftar ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışma diğer taraftarların araya girmesiyle son buldu. Maçın sonunda stadyumdan ayrılan kadın taraftarlar stat çevresinde tekrar […]
Lüks araçla yarış iki kişinin ölümüne neden oldu
Adana’da lüks otomobiliyle gece saatlerinde caddede yarış yapan bir sürücü iki kişinin ölümüne neden oldu. Muhammet A. adlı sürücü, iddiaya göre Çukurova ilçesindeki işlek Türkmenbaşı Caddesi’nde geceyarısı lüks otomobiliyle başka bir araçla yarış yaptı. Muhammet A. yarış sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir gence çarptı. Araç kontrolden çıktı, ardından iki farklı otomobile daha çarptı. Sürücü […]
Ocak enflasyonu yüzde 1.06: Zam şampiyonu gıda, konut yüzde 3.1 ucuzladı
Tüketici fiyatları ocak ayında yüzde 1.06 oranında artarken yıllık tüketici enflasoynu yüzde 20.35 olarak gerçekleşti.
Son Ankara anketi: Mansur Yavaş, AKP ve MHP’lilerin oylarıyla fark atacak
Ankara’da yapılan son araştırmaya göre CHP’li aday Mansur Yavaş’ın oyu yüzde 41,7’ye çıktı. Böylece Yavaş, yüzde 35,8 oy alan AKP’li Mehmet Özhaseki’yle farkı açtı.