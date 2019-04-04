M.K. Perker 4 Nisan 2019

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İstanbul’da oy sayımını anlama kılavuzu: Kim nerede, ne kadar oy artırdı?
İstanbul’da AKP’nin seçim sonuçlarına itiraz etmesi, buna karşılık CHP’nin yaptığı seçim kurullarından aldığı kararlar okurlar için olayın takibini zorlaştırdı.
Oyunu en fazla artıran 10 belediye başkanı belli oldu: Yedisi CHP’den
31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte, koltuğunu korumayı başaran başkanlar arasında desteğini oransal olarak en fazla artıranlar da belli oldu.
Merkez’in hamleleri sürüyor: Dolar tekrar 5.65’in üzerine çıktı
Merkez Bankası (MB) bankaların vadesi gelmemiş toplam swap satış limitini yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkartırken, güne güçlü başlayan dolar seçim sonrası gelişmeler, S-400 krizi ve NATO’ya ilişkin gerilimle tekrar 5.65 düzeyinin üzerine çıktı.
Trafik kaydı yapılan araç sayısı bir ayda yarı yarıya düştü
Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, ÖTV ve KDV indirimlerine rağmen şubatta, bir önceki aya göre yüzde 48.8 azaldı.
TKP’ye Tunceli’yi kazandıran ‘komünist başkan’a ‘ertelemeli’ mazbata
Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) adayı olarak girdiği seçimde Tunceli belediye başkanlığına seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu’na mazbatası verilmedi.