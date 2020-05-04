M.K. Perker 4 Mayıs 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Öğretmenler ve velilere sınav yerlerinde ücretsiz maske
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Fransa’da can kaybı 306 artışla 25 bin 201’e yükseldi
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Enflasyon yıllık bazda yüzde 10.94 oldu
Enflasyon nisanda yüzde 0.85 artarken, yıllık bazda yüzde 10.94 oldu.
40 bin dolara kan örneği satıyorlar: Antikor testi için piyasa ‘kızıştı’
Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları ve şirketler, ‘tecrit altındaki hayatin normalleşmesi’nin anahtarlarından biri olarak görülen antikor testi üretmeye çalışıyor. Bu hummalı çalışmadaki kilit unsur ise Covid-19’a yakalanıp hastalığı atlatan kişilerin kan örnekleri. Örneklerin yeterli olmaması, durumun ise çok acil olması bazı şirketlere, ‘işi ticarete dökme’ fırsatı verdi. ABD’deki Cantor BioConnect firması, fiyatlarını geçmişte sattığı kan örneklerine kıyasla bir hayli artırdı. Firmanın ‘portföyünde’ 40 bin dolarlık (280 bin 784) kan örneği bile var!