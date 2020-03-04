M. K. Perker 4 Mart 2020

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Gerekçe MİT haberi: Gözaltındaki Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu adliyede
Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun gözaltına alındığı bildirildi.
Bloomberg: AB ders almadığı için Erdoğan’ın şantajına maruz kalıyor
Uluslararası haber ajansı Bloomberg’deki yazıda, Avrupa Birliği’nin (AB) 2015’teki sığınmacı krizinden ders çıkarıp gerekli reformları yapmadığı için şu anda zor duruma düştüğü belirtilerek, sığınmacı krizinin popülist liderlerin işine yarayacağı savunuldu.
Valilik: Yunan askerleri ateş açtı, bir sığınmacı hayatını kaybetti
Edirne valiliği, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan sığınmacılara Yunan güvenlik güçlerinin açtığı ateşte, bir sığınmacının öldüğünü, beş sığınmacının da yaralandığı açıkladı.
Macaristan başbakanı: 130 bin sığınmacı sınırı geçti; Avrupa’yı savunacağız
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 130 bin sığınmacının Türkiye-Yunanistan sınırını geçtiğini ve bu sığınmacıların mümkün olduğu kadar güneyde durdurulması gerektiğini söyledi.
Bakan Koca, İranlı yetkililere, ‘Gelmeyin, Skypte’tan görüşelim’ demiş
Sağılık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle 92 kişinin hayatını kaybettiği İran’ın yetkililerine, “Gelmeyin, Skypte’tan görüşelim” demiş.