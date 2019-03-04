M.K. Perker 4 Mart 2019

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Hasköy’e ‘Hızır gelmiş’: Meçhul birisi, kapılara 1000 lira bırakıyor
Beyoğlu’nun Hasköy semtinde son haftalarda birçok kişi sabah uyandığında ya da işe giderken kapılarından içeri atılmış içinde 1000 TL bulunan bir zarfla karşılaştı.
Adana’da sahte icra müdürü gerçeğini dolandırdı!
Adana merkezli operasyonda ‘icradan satılık araç’ bahanesiyle, icra müdürü de dahil olmak üzere kamu görevlilerini dolandıran çete üyeleri gözaltına alındı.
Amedspor’un kaptanı Mansur Çalar’a adli kontrol
Rakip takım oyuncusuna maçta kesici aletle zarar vermekle suçlanan Amedspor’un kaptanı Mansur Çalar’a adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.
Paha biçilmez Atatürk Orman Çiftliği’nin metrekaresi 1 liradan kiralanacak
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği’ndeki (AOÇ) talanın devam ettiğini savunarak 8 bin 500 metrekare tarımsal depolama alanının 1 ila 4 liraya kiraya verilip birilerine ‘peşkeş çekileceğini’ öne sürdü.
Üç aylık PKK operasyonu bilançosu: 1956 gözaltı, 317 tutuklama
Son üç ayda PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 bine yakın şüpheli gözaltına alınırken bunların 317’si tutuklandı.