M.K Perker 4 Kasım 2020

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Enkazdan 17 saatte kurtarılan çocuk, yoğun bakımdan çıkarıldı
İzmir’de deprem sonrası 17 saatte enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki İnci Okan, yoğun bakımdan normal servise alındı.
İYİ Parti’nin enflasyon hesabı, TÜİK’in iki katı çıktı
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, ekim ayı enflasyonunu yüzde 4.8 olarak hesapladı.
112’ye 10 dakikada 1098 çağrı: Üç bebeğimle enkazdayım kurtarın, eşime haber verin
Geçen cuma saaat 14:51’de meydana gelen depremin üzerinden geçen 10 dakikada 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 1098 çağrı geldi. Enkaz altında kalanlar yardım istedi. Kimi, “Üç bebeğim var enkaz altındayım lütfen yardım edin” diyerek adres verdi, kimi kapısının kilitlendiğini çıkamadığını söyleyerek “Ne olur kurtarın” dedi.
İstanbul’da kademeli mesai: Sanayi çalışanları 07:00’de işbaşı yapacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Covid-19 salgınına ilişkin kentte alınan yeni önlemleri açıkladı.
‘Selahattin’in selamı var’ diyen Başak Demirtaş: Asla teslim alamayacaklar
Eski HDP eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın yanısıra partili vekillerin tutuklanmasının yıldönümünde eşiyle görüşmesini aktaran Başak Demirtaş “Asla yılmayacağız” dedi.