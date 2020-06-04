M.K Perker 4 Haziran 2020

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‘Corona’ günlüğü | İran’da can kaybı 59 artışla 8 bin 71’e çıktı
Dünyadan corona haberleri…
Floyd’un ölümüne neden olan polise yönlendirilen suçlama ağırlaştırıldı
ABD’de siyah vatandaş George Floyd’un boynuna bastırarak ölümüne neden olan polis Derek Chauvin, üçüncü derece yerine ikinci derece cinayetten, olay yerindeki diğer üç polis ise cinayete yardım ve yataklıktan yargılanacak.
Ankara’daki YHT garı için işletici firmaya üç yılda 15 milyon dolar ödenmiş
Kamu özel işbirliği (KÖİ) modeliyle yapılıp 29 Ekim 2016’da açılan Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı için sözleşmedeki garanti şartları kapsamında işletici firmaya üç yılda 14 milyon 996 bin dolar verildiği ortaya çıktı.
Bilim Kurulu üyesi: Büyük piki atlattık, sonbaharda küçük pikler olabilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, corona virüsü salgınında büyük pikin yaşandığını belirterek ‘küçük pikler’in sonbaharda olabileceğini ifade etti.
TÜİK araştırması: Erkeklerin yüzde 40’ı obezite sınırında
Türkiye’de obez bireylerin oranı geçen yıl itibariyle yüzde 21.1 olarak belirlendi.