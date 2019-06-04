M. K. Perker 4 Haziran 2019

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Gözaltına alınan gazeteci Nurcan Baysal serbest bırakıldı
Gazeteci Nurcan Baysal ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Baysal’ın avukatı Reyhan Yalçındağ, gözaltı gerekçesini henüz öğrenemediğini söyledi.
2100 yılına gelindiğinde 4.9 milyar hesapla ‘ölüler’ Facebook’u ele geçirecek
Öldükten sonra kullanıcıların sosyal medya hesaplarına ne olduğu son birkaç yıldır tartışılıyor. Oxford araştırmacılarına göre 2100 yılına gelindiğinde Facebook’ta 4.9 milyar ‘ölü’ kullanıcı olacak.
ABD’nin ‘ön şartsız görüşme’ teklifine İran’dan yanıt: Önce pişman olmalılar
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ‘ön şartsız görüşme’ teklifine yanıt verdi: “Düşman önce pişman olup müzakere masasına dönmeli.”
CHP’li Öztrak’tan YSK’ya: Kusur varsa neden aynı kişilerle seçim yenileniyor?
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin görevlerine devam etmesi kararını eleştirerek “Kusur varsa neden aynı kişilerle seçim yenileniyor” dedi.
AKP’den YSK’nın ‘seçim kurulu müdürleri’ne ilişkin kararına itiraz
AKP, Yüksek Seçim Kurulu’nun, (YSK) sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturduğu gerekçesiyle soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesi kararına itiraz edeceğini açıkladı.