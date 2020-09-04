M.K. Perker 4 Eylül 2020

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İşten çıkarma yasağının süresi uzatıldı
Salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için uygulamaya konan üç aylık işten çıkarma yasağının süresi iki ay daha uzatıldı.
Giresun’da sel mağduru ilçelerde kamulaştırma için TOKİ’ye yetki
Giresun’da sel felaketi yaşanan Doğankent ve Dereli ilçelerinde kamulaştırma için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) yetki verildi.
Profesör: Kısıtlama için geç kaldık, salgın kontrolden çıktı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kısıtlama için çok geç kalındığını belirterek “Salgın tümüyle kontrolden çıkmış durumda” dedi.
Toplantıdaki yatırımcı: Merkez’e göre enflasyondaki yükseliş geçici
Merkez Bankası’nın (MB) dünkü yatırımcı toplantısında yer alan bir katılımcı, banka yetkililerinin enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu düşündüğünü söyledi.
TÜSİAD başkanı: Rekabet kur ile olmaz
Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, “Negatif reel faiz politikasına son verilmesi ve piyasayla barışılması, ülkeye tekrar yabancı sermayenin çekilmesi gerekiyor” dedi.