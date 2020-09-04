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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 4 Eylül 2020

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TÜSİAD başkanı: Rekabet kur ile olmaz

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, “Negatif reel faiz politikasına son verilmesi ve piyasayla barışılması, ülkeye tekrar yabancı sermayenin çekilmesi gerekiyor” dedi.

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