M. K. Perker 4 Ekim 2019

SON HABERLER
Saraçhane’de 100 gün
İstanbul’un yerel yönetiminin patronu olmak için aday olduğunda kent halkının sadece yüzde 16’sı onu tanıyordu. İki seçim geçirdi. 23 Haziran’daki ikinci seçimde rakibi Binali Yıldırım’a 806 bin fark attı. Binlerce kişinin Saraçhane’yi doldurduğu 27 Haziran’da ceketi çıkarıp göreve başladı. İBB’nin CHP’li başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün, Saraçhane’deki 100’üncü günü…
AİHM, hükümetin ‘tek taraflı üzüntü’ beyanıyla karakolda ölüm dosyasını kapattı
AİHM, karakolda yaşanan şüpheli bir intihar olayı ile ilgili olarak hükümetin ‘üzüntü’ beyanını ve tazminat ödeme teklifini yeterli görerek dosyanın kapatılmasına karar verdi.
Öğrenciler dahil 4 milyona yakın kişinin hesabına e-haciz kondu
Devlete borcunu ödeyemeyen 3,9 milyon yurttaşın banka hesabına e-haciz kondu. Hesaplar arasında öğrenim kredisi alan öğrencilerinki de bulunuyor.
Üç giyim firması peş peşe konkordato istedi
Türkiye genelinde İmza adıyla 53 mağazası ve 150’den fazla bayisi bulunan giyim markası Taşkınırmak Giyim için konkordato talep edildi. Mahkeme, grubun iki şirketi için üç aylık geçici mühlet verdi, konkordato komiseri ataması yaptı. Taşkınırmak’ın yanısıra Marka Park mağazaları ve Vepa Spor da konkordato talep etti.
Soma A.Ş. 2 bin 800 işçinin tazminatını, 301 ailenin alacağını ödemiyor
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İstanbul’daki plazasının icralık olmasıyla gündeme gelen Soma A.Ş.’nin 2 bin 800 işçinin tazminatını ve 301 ailenin alacağını ödemediğini belirterek hem işveren hem de sendikanın kanunu boşa düşürmek üzere yalan söylediğini öne sürdü: “3 binin üzerinde vatandaşımızın parası Soma A.Ş. kulesinde duruyor.”