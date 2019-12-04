M. K. Perker 4 Aralık 2019

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Abla eşkal vermişti: Ceren Özdemir cinayetinde bir kişi gözaltında
Ordu’da 20 yaşındaki Ceren Özdemir cinayetinde bir kişi gözaltına alındı.
Muhalefetten Vakıfbank’ın devrine tepki: Deniz bitince ikinci perde başladı
Vakıfbank’ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan yüzde 58.5 oranındaki hisselerinin bir hafta sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredilmesine karar verilmesi üzerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Milletin elindeki son gümüşler birer birer fona devrediliyor” dedi.
İmamoğlu: Ulaşımda, ‘deniz’in payını artıracağız; daha keyifli ve huzurlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un ulaşımında ‘deniz’in çok küçük bir payı olduğuna dikkat çekerek “Bunu artıracağız” dedi. Deniz ulaşımının daha keyifli ve huzurlu olduğunu vurgulayan İmamoğlu, 11 Aralık’ta ‘deniz çalıştayı’ düzenleyeceklerini söyledi.
Marmara’daki depremleri ölçen fiber optik kabloları balıkçıların trol ağları parçaladı
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, Marmara Denizi tabanına sismik hareketliliği tespit etmek için yerleştirilen fiber optik kabloların trolle avlanan balıkçılar tarafından parçalandığını açıkladı.
NATO zirvesi başladı; Johnson: Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için
Kuruluşunun 70’nci yılında ‘ittifakın geleceğinin şekilleneceği buluşma’ olarak nitelendirilen NATO zirvesinin açılışında konuşan ev sahibi Britanya’nın başbakanı Boris Johnson, üye ülkelerin liderlerine, “Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” ilkesini anımsattı.