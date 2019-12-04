M. K. Perker 4 Aralık 2019

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un ulaşımında ‘deniz’in çok küçük bir payı olduğuna dikkat çekerek “Bunu artıracağız” dedi. Deniz ulaşımının daha keyifli ve huzurlu olduğunu vurgulayan İmamoğlu, 11 Aralık’ta ‘deniz çalıştayı’ düzenleyeceklerini söyledi.