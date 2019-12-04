Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 4 Aralık 2019

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NATO zirvesi başladı; Johnson: Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için

Kuruluşunun 70’nci yılında ‘ittifakın geleceğinin şekilleneceği buluşma’ olarak nitelendirilen NATO zirvesinin açılışında konuşan ev sahibi Britanya’nın başbakanı Boris Johnson, üye ülkelerin liderlerine, “Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” ilkesini anımsattı.

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