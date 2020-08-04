M.K. Perker 4 Ağustos 2020

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AKP’li Kalsın: ‘İstanbul Sözleşmesi toplumu bozuyor’ demek akla ziyan bir tutum
AKP İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, son dönemde çıkılmasına dönük tartışmalarla gündemdeki yerini koruyan İstanbul Sözleşmesi için “Amacı şiddet uygulananı şiddetten korumak olan bir sözleşmenin toplumu bozduğunu söylemek akla ziyan bir tutum ve düşüncedir” dedi.
Profesör Gürsel: Yönetim işsizliğin patlamasından endişe ediyor
Ekonomi profesörü Seyfettin Gürsel, ‘corona’ önlemleri kapsamında getirilen işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği uygulamaları sebebiyle 5.2 milyon kişinin halen istihdamda göründüğünü, ancak bunların potansiyel işsiz olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek, bu durumun sürdürülemeyeceğini ifade etti.
Menderes’teki yangınla ilgili bir kişi gözaltında; iki bölgede sabotaj şüphesi
İzmir’in Menderes ilçesinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili bölgede piknik amaçlı ateş yaktığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Bilim kurulu üyesinden tatilden dönenlere uyarı: 14 gün süreyle dikkatli olun
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, ün bayram tatilinden dönenleri 14 gün süreyle dikkatli olmaları, kendileri ve yakınlarını izlemeleri konusunda uyardı.
Model Kyryliuk’u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest
İzmir’in Çeşme ilçesinde Ukraynalı model Daria Kyryliuk’u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.