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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 4 Ağustos 2020

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Profesör Gürsel: Yönetim işsizliğin patlamasından endişe ediyor

Ekonomi profesörü Seyfettin Gürsel, ‘corona’ önlemleri kapsamında getirilen işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği uygulamaları sebebiyle 5.2 milyon kişinin halen istihdamda göründüğünü, ancak bunların potansiyel işsiz olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek, bu durumun sürdürülemeyeceğini ifade etti.

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