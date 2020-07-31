M.K. Perker 31 Temmuz 2020

SON HABERLER
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Çanakkale’de orman yangını: En az 30 hektar alan zarar gördü
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde orman yangını çıktı.
Hatay’da dört noktada çıkan yangın beş saat sonra kontrole alındı
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde dört farklı noktada çıkan orman yangını kontrole alındı.
Adalar’da elektrikli araç dönemi başladı
İstanbul Büyükada’da atlı faytonların kaldırılması sonrası satın alınan elektrikli araçlar bugün sefere başladı.
Trabzonspor’un başkanı PFDK’ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.