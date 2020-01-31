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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 31 Ocak 2020

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Ne tatilmiş arkadaş

Seçmen bakalım İmamoğlu’nun bu tarzına alışacak, tarzı benimseyecek mi, hep beraber göreceğiz.

Dış ticaret açığı 2019’da yüzde 44 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; dış ticaret açığı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 43.5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi.

Kızılay’dan Ensar’a ‘bağış aktaran’ şirket TÜRGEV’e de 30 milyon lira bağışlamış

Başkentgaz şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan KİPTAŞ’ın 5. Levent Güzeltepe Konutları’ndan satın aldığı 31 adet işyerini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) bağışladı. Bağış protokolünde ise ‘bağışlanan işyerlerinin toplamda 30 milyon TL değerinde olduğu’ belirtildi.

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