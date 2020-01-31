M. K. Perker 31 Ocak 2020

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Ne tatilmiş arkadaş
Seçmen bakalım İmamoğlu’nun bu tarzına alışacak, tarzı benimseyecek mi, hep beraber göreceğiz.
Dış ticaret açığı 2019’da yüzde 44 azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; dış ticaret açığı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 43.5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi.
Kızılay’dan Ensar’a ‘bağış aktaran’ şirket TÜRGEV’e de 30 milyon lira bağışlamış
Başkentgaz şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan KİPTAŞ’ın 5. Levent Güzeltepe Konutları’ndan satın aldığı 31 adet işyerini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) bağışladı. Bağış protokolünde ise ‘bağışlanan işyerlerinin toplamda 30 milyon TL değerinde olduğu’ belirtildi.
Turizm gelirleri 2019’da yüzde 17 arttı; kişi başı harcama 4 bin lira
Turizm geliri 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34.52 milyar dolar oldu.
Emniyet: Bekçilerin yüzde 92’si lise ve üstü okullardan mezun
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), görevdeki 21 bin 292 bekçinin 19 bin 706’sının lise ve üstü okullardan mezun olduğunu duyurdu.