M. K. Perker 31 Mayıs 2019

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2018 Man Booker Ödülü adayı ‘Su Kürü’ Türkçe’de
2018 yılında Man Booker Ödülü’ne aday gösterilen ve hayli ses getiren ‘Su Kürü’, Begüm Kovulmaz’ın çevirisiyle Can Yayınları’ndan yayınlandı.
Ne okusak: Dört kitap önerisi
Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş! Diken bu hafta dört kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.
Harry Potter hayranlarına müjde: Dört e-kitap geliyor
Harry Potter’ın yazarı JK Rowling, seriye önümüzdeki ay dört e-kitap ekleyeceğini açıkladı.
Pompeo: Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: “Türkiye’ye terörist saldırıları riskini azaltmak için Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor” dedi.
Rusya: İdlib’deki militanları durdurma sorumluluğu Türkiye’de
Rusya Suriye’nin İdlib vilayetindeki militanların hem sivillere hem de Rus hedeflere ateş açmasını önleme sorumluluğunun Türkiye’de olduğunu belirtti.