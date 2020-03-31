M.K. Perker 31 Mart 2020

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‘Corona’ önlemleri | Türk Telekom’dan 40 milyon lira bağış
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Britanya’da 393 kişi daha öldü, toplam can kaybı 1801’e çıktı
Dünyadan corona haberleri…
Yetkisi olmadığı halde ‘corona’ testi yapanlara ceza
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) ülke genelinde 44 ilde 73 merkezin ‘Kovid-19 Tanı Laboratuvarı’ olarak yetkilendirildiği, yetkisi olmadığı halde tanı testlerini çalıştığı tespit edilen merkezler hakkında yasal inceleme ve cezai işlem başlatılacağını duyurdu.
Arçelik, Pakistan, Bangladeş, Güney Afrika ve Rusya’da faaliyetlerine ara verdi
Arçelik yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle Pakistan, Bangladeş, Güney Afrika ve Rusya’da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine bağlı olarak bu ülkelerdeki üretim ve satış faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.
Sendikalardan çağrı: En az 15 gün üretim durdurulsun; işten çıkarma yasaklansın
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) salgın ile mücadele döneminde işverenin iş sözleşmesini fesih imkanının askıya alınması çağrısı yaptı.