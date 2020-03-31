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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 31 Mart 2020

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Yetkisi olmadığı halde ‘corona’ testi yapanlara ceza

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) ülke genelinde 44 ilde 73 merkezin ‘Kovid-19 Tanı Laboratuvarı’ olarak yetkilendirildiği, yetkisi olmadığı halde tanı testlerini çalıştığı tespit edilen merkezler hakkında yasal inceleme ve cezai işlem başlatılacağını duyurdu.

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