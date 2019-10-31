M. K. Perker 31 Ekim 2019

SON HABERLER
Ne izlesek: Üç film önerisi
Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.
‘Merkez’ enflasyon tahminini yüzde 13.9’dan yüzde 12’ye çekti
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 13.9’dan yüzde 12’ye çekildiğini duyurdu.
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
Akar birlik komutanına telsizde seslendi: Her an her şey olabilir
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad’da bulunan bir birliğin komutanıyla telsizden görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım” dedi.
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı eylülde yüzde 13.23 arttı
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.23 artışla 5.43 milyon oldu.