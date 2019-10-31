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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 31 Ekim 2019

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Akar birlik komutanına telsizde seslendi: Her an her şey olabilir

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad’da bulunan bir birliğin komutanıyla telsizden görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım” dedi.

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