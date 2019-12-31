M. K. Perker 31 Aralık 2019

SON HABERLER
Bankalar 2019’da 3 milyar liralık gecikmiş alacağını 150 milyon liraya sattı
2019 yılında Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi gibi bankalar 3 milyar 60 milyon lira değerindeki takipteki kredi alacaklarını değerinden onlarca kat düşüğüne, 150 milyon liraya varlık yönetim firmalarına sattı.
Kanal İstanbul etrafına kurulacak ‘Yenişehir’ için plan değişikliği de askıda
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Kanal İstanbul projesinde yapılması planlanan ‘Yenişehir’ adı verilen bölgeyi 1/100 binlik çevre düzeni planına işlediği belirtildi.
Yabancılara 11 ayda 40 bin konut satıldı: İlk üçte Irak, İran, Rusya
Ülke genelinde 2019’un 11 aylık döneminde yabancılara konut satışı tarihin en yüksek seviyesine ulaşarak, yüzde 32’lik bir artışla 40 bin 616 oldu. Rakamın yıl sonunda 45 bini aşması bekleniyor.
‘Atilla kararı’ nedeniyle satışa çıkan Borsa İstanbul hisselerini Varlık Fonu aldı
Türkiye Varlık Fonu (TVF), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) ‘Hakan Atilla kararı’ sonrası satmaya karar verdiği Borsa İstanbul’daki yüzde 10 hissesini aldı.
THY ile Boeing, 737 MAX’la ilgili kayıpların bir kısmının tazmini için anlaştı
Türk Hava Yolları yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 MAX uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı.