M.K. Perker 31 Ağustos 2020

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Podcast | Profesör Akdeniz: Yaptırımlar uygulanırsa sosyal medyaya girilemeyecek
Kısa Dalga Podcast’ten Beril Eski, geçen ay Meclis’te kabul edilen sosyal medya yasasının yürürlüğe giren hükümlerini ve ekim ayı itibariyle beklenen uygulamaları bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz’le konuştu.
Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı
Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), yeni eğitim öğretim dönemi TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlatıldı.
Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 9.9 küçüldü
Türkiye ekonomisi corona virüsü salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9.9 küçüldü.
Birlik başkanı: Palamut bu yıl bol ama büyümesinde sıkıntı var, bizi korkutuyor
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya balıkçıların yeni sezona hazır olduğunu belirterek, “Bu yıl palamut bol olacak, Türk halkı palamuda doyacak. Hamsinin ise az olacağı düşüncesi hakim” dedi.
Dış ticaret açığı yedi ayda yüzde 56 arttı
Dış ticaret açığı ocak-temmuz’da bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 55.6 artarak 26.59 milyar dolar oldu.