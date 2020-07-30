Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 30 Temmuz 2020

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Öldürüldü ve ismini anamadık…

O beyaz yazmasıyla bize baktığı o fotoğraf olmasa bilmeyeceğiz, kasabanın birinde iki kardeşten birinin tecavüz ettiği, diğerinin öldürdüğü bir kadın olduğunu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...