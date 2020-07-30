M.K. Perker 30 Temmuz 2020

SON HABERLER
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Öldürüldü ve ismini anamadık…
O beyaz yazmasıyla bize baktığı o fotoğraf olmasa bilmeyeceğiz, kasabanın birinde iki kardeşten birinin tecavüz ettiği, diğerinin öldürdüğü bir kadın olduğunu.
Aile kurmak için ‘uygun’ ülkeler arasında Türkiye sondan dördüncü
Aile kurma açısından ülkelerin uygunluklarının farklı kategorilerde karşılaştırıldığı endekste, Türkiye 35 ülke arasında sondan dördüncü sırada.
İBB’nin kurban kampanyasında 130 bin aileye konserve et dağıtılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kurban bağışı kampanyası sayesinde 130 bin ihtiyaç sahibi aileye el uzatacak.
CHP’li Özel’den ‘sosyal medya’ yasasına tepki: Z kuşağına şikayet ediyoruz
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan sosyal medya düzenlemesine ilişkin, “Türkiye’yi böyle bir noktaya getirenlerin ülkeye yaptığı temel kötülük, Türkiye’yi bu alanda küme düşen dördüncü ülke yapmak oldu” dedi.