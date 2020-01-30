M. K. Perker 30 Ocak 2020

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CHP’li Ağbaba: İmamoğlu kalmaya gelmişti, çalışmalar aksamasın diye ‘Git’ dedik
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, depremin vurduğu Elazığ’ı ziyaretinden sonra Erzurum’a ailesiyle kayak yapmaya gitmekle eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na kendisinin gitmesi yönünde telkinde bulunduğunu söyledi.
‘Corona’ nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda 10 binin üzerinde maske satıldı
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsünden korunmak isteyen yolcuların talebi İstanbul Havalimanı’ndaki eczanelerde koruyucu maske satışında artışa neden oldu. 10 binin üzerinde maske satıldı. Tedarikte sıkıntı yaşanıyor.
‘Merkez’ enflasyon tahminini teyit etti: 2020 yıl sonunda yüzde 8.2
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8.2 olacağının öngörüldüğünü açıkladı.
CHP, birden fazla maaş alan AKP’lileri listeledi: Başlığı ‘arpalık aile şirketi’
CHP, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında veya Cumhurbaşkanlığı’nda görev yaparak, aynı anda birden fazla maaş alan AKP’li eski vekil ve AKP’ye yakın bürokratların listesini yayınladı.
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.