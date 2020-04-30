M.K. Perker 30 Nisan 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | İstanbul’da sokağa çıkma yasağında sağlıkçılara ücretsiz taksi
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Rusya başbakanında ‘corona’ çıktı
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Profesör Taymaz: Eşi görülmemiş kayıp yaşanıyor, 6.5 milyon kişi işsiz kalabilir
ODTÜ öğretim görevlisi Prof. Dr. Erol Taymaz, ‘corona’ nedeniyle istihdamda ‘çok büyük ve eşi görülmemiş’ bir kayıp yaşandığını söyledi.
Turist sayısı martta neredeyse yüzde 70 azaldı
Mart ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 67.8 azaldı.