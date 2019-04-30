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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 30 Nisan 2019

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Venezüela hükümeti: Bir grup asker darbe girişimi başlattı

Venezüela’nın muhalefet lideri Juan Guaido, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’yu iktidardan devirmek için planın ‘son aşamasını’ başlattığını söyledi. Guaido Venezüelalılar ve orduyu Maduro’nun ‘gaspını’ sona erdirmeye çağırdı.

AKP’li yetkili: YSK’nın kararına göre ittifakın durumu belli olur

Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle AKP ve MHP’nin bir araya gelmesiyle oluşturulan Cumhur İttifakı’nda taraflar arasında son dönemde tansiyon artarken, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerine itiraza dair kararının ittifakın kırılma yönünü belirlemesi açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

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