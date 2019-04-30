M.K. Perker 30 Nisan 2019

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Venezüela hükümeti: Bir grup asker darbe girişimi başlattı
Venezüela’nın muhalefet lideri Juan Guaido, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’yu iktidardan devirmek için planın ‘son aşamasını’ başlattığını söyledi. Guaido Venezüelalılar ve orduyu Maduro’nun ‘gaspını’ sona erdirmeye çağırdı.
AKP’li yetkili: YSK’nın kararına göre ittifakın durumu belli olur
Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle AKP ve MHP’nin bir araya gelmesiyle oluşturulan Cumhur İttifakı’nda taraflar arasında son dönemde tansiyon artarken, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerine itiraza dair kararının ittifakın kırılma yönünü belirlemesi açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.
Tutuklu Cumhuriyet’çilerin infazın durması talebine ret
Kandıra Cezaevi’ne giren altı Cumhuriyet’çinin infazın durdurulması talebi reddedildi.
Turizmcilerden ‘rekabet’ isyanı: Bakanın şirketi Ets hakimiyetini güçlendiriyor
Turizm Araştırmaları Derneği (TURAD) Başkanı ve eski turizm bakanı Bahattin Yücel, sektörde bozulan rekabet ortamına ilişkin endişeler oluşmaya başladığını belirterek, yeni yasa tasarısının bu endişeleri giderecek şekilde hazırlanması çağrısı yaptı.
AKP oylarıyla: Kılıçdaroğlu’na saldırıya ilişkin önerge reddedildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin Meclis araştırma önergesi MHP ve AKP’lilerin oyuyla reddedildi.